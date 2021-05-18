Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 32 894 жителей.

Во Владимирской области на 18 мая подтверждено ещё 49 новых случаев заражения коронавирусом, что на один меньше, чем днём ранее. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 11 человек. Ещё 6 жителей подхватили опасную инфекцию в Муромском районе, по 4 - в Гусь-Хрустальном и Киржачском, по 3 - в Кольчугинском, Ковровском, Александровском и Вязниковском районах. По 2 пациента с ковидом прибавилось в Петушинском, Камешковском и Суздальском, по 1 - в Юрев-Польском, Собинском, Селивановском, Гороховецком, Судогодском и Меленковском районах.Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 32 894 человек: 7532 - во Владимире, 3994 - в Гусь-Хрустальном районе, 3616 - в округе Муром, 2358 - в Ковровском, 2072 - в Александровском, 1927 - в Петушинском, 1380 - в Юрьев-Польском, 1282 - в Вязниковском, 1468 - в Кольчугинском, 1243 - в Суздальском, 1022 - в Собинском, 1023 - в Киржачском, 908 - в Меленковском, 738 - в Гороховецком, 734 - в Камешковском, 695 - в Селивановском, 502 - в Судогодском районах, а также 400 - в ЗАТО Радужный.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.