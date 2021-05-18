На пленарном заседании во вторник, 18 мая, депутаты рассмотрят поправки о новых мерах адресной поддержки семей с детьми, сообщил в своем телеграм-канале спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

На пленарном заседании во вторник, 18 мая, депутаты рассмотрят поправки о новых мерах адресной поддержки семей с детьми, сообщил в своем спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.Важно сделать все, чтобы семьи получали дополнительные выплаты с 1 июля этого года, написал председатель ГД. "Постараемся выйти на принятие закона как можно раньше», — добавил Володин.Инициативы подготовлены в рамках исполнения послания президента Федеральному собранию. Одна из поправок предполагает выплату пособий на детей от восьми до 16 лет. Такое право будет у единственных родителей или тех из них, кто получает алименты по решению суда. Ежемесячная выплата составит 50% прожиточного минимума для детей в зависимости от региона.Другая поправка поддержит будущих мам, вставших на учет после шести месяцев беременности. Женщины будут получать ежемесячную выплату, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения в регионе.Также воспитывающие детей до семи лет родители смогут рассчитывать на увеличенные больничные по уходу за ребенком. Сумма составит 100% среднего заработка вне зависимости от стажа.