Оба фигуранта признаны виновными в покушении на мошенничество с использованием служебного положения.

В Муроме городским судом вынесен условный приговор 48-летней чиновнице, ранее занимавшей пост председателя комитета по развитию потребительского рынка и продовольствия администрации. Вместе с ней по делу шёл 54-летний экс-директор местного МУП «Рынок». Оба фигуранта признаны виновными в покушении на мошенничество с использованием служебного положения.«С октября 2017 года по конец апреля 2018 года женщина получила от индивидуального предпринимателя более 1,2 млн рублей за внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов и разрешение на торговлю», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Злоумышленниками совершено ещё одно преступление - покушение на хищение 115 тысяч рублей у ИП. Предпринимательницу ввели в заблужбение на счет нахождения территории, на которой она планировала торговать.«Её заверили, что место принадлежит МУП «Рынок», а за разрешение на торговлю надо заплатить», - пояснили в надзорном ведомстве.В итоге Фемида назначила экс-чиновнице 2,5 года условного срока с испытательным сроком на два года. Также осужденную на 2,5 года лишили права занимать определённые посты во власти.Бывший директор рынка оштрафован на 300 тысяч рублей и лишён права занимать руководящие посты в МУПах на срок в полтора года. С учётом отсиженного срока в СИЗО, суд снизил штраф до 100 тысяч рублей.Приговор в законную силу пока не вступил.