В Гусь-Хрустальном возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса о совершении...

В Гусь-Хрустальном возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса о совершении преступленияСледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы города Гусь-Хрустальный. Она обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления.По версии следствия, 16 мая 2022 года подозреваемая обратилась в Следственный комитет РФ и с заявлением о применении в отношении нее сотрудниками отделения полиции Гусь-Хрустального насилия.По данному факту следователем СК России проведена доследственная проверка, в ходе которой установлено, что 1 мая 2022 года сотрудники полиции прибыли на вызов по факту драки между посетителями кафе. Муж подозреваемой ударил полицейского ногой, в связи с чем в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Также установлено, что в отношении заявительницы противоправных действий сотрудники полиции не совершали, телесные повреждения ей были получены в ходе драки с посетителями кафе. Заявление она написала, чтобы отомстить полицейским за привлечение ее супруга к уголовной ответственности.Вину в совершенном преступлении женщина признала, в содеянном раскаялась. Расследование уголовного дела продолжается. Уголовное дело в отношении мужа подозреваемой направлено в суд, сообщает следственное управление следкома по Владимирской области.Фото: Pexels.com