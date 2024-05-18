Задержан житель, подозреваемый в хищении имущества на сумму 15 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, в апреле в дежурную часть поступило заявление о краже электроприборов. Неизвестный похитил из закрытого шкафчика на общей кухне в общежитии фрейзер, дрель и шлифовальную машинку.
Пострадавший оценил ущерб на сумму 15 тысяч рублей. В ходе следствия была установлена личность подозреваемого. Мужчина ранее был судим и являлся безработным.
На данный момент обвиняемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.