Задержан житель, подозреваемый в хищении имущества на сумму 15 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, в апреле в дежурную часть поступило заявление о краже электроприборов. Неизвестный похитил из закрытого шкафчика на общей кухне в общежитии фрейзер, дрель и шлифовальную машинку.Пострадавший оценил ущерб на сумму 15 тысяч рублей. В ходе следствия была установлена личность подозреваемого. Мужчина ранее был судим и являлся безработным.На данный момент обвиняемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.