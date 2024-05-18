Рыбная и мясная продукция оказалась сделана из сырья, не соответствующего заявленному.

В конце апреля, как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, в рамках контроля качества были проведены проверочные мероприятия. Выяснилось, что некоторые продукты сделаны не из заявленного сырья. Так, «Паштет из индейки с грушей» был сделан из субпродуктов цыплят-бройлеров.В начале мая было выявлено, что рыбные закуски из кеты на самом деле сделаны из горбуши. Выявленные нарушения стали поводом для остановки регистрации в ФГИС «Ветис.Паспорт» на 14 дней.