20 мая работы по дератизации проведут на следующих улицах города: ул. Агрономическая, ул. Дачная, ул. Урожайная, ул. П. Морозова, ул. Дружбы, ул. 3-ий и 4-ий Тупиковые проезды, ул. Марьинская. Борьба

20 мая работы по дератизации проведут на следующих улицах города: ул. Агрономическая, ул. Дачная, ул. Урожайная, ул. П. Морозова, ул. Дружбы, ул. 3-ий и 4-ий Тупиковые проезды, ул. Марьинская. Борьба с грызунами — это важная мера по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия города. Работы проводятся квалифицированными специалистами. Прокомментируйте новость в нашем сообществе ВКонтакте! Фото Анны Ефимовой