Выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва будут идти три дня – с 17 по 19 сентября. Это позволит снизить риски заражения коронавирусной инфекцией, уверена глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва будут идти три дня – с 17 по 19 сентября. Это позволит снизить риски заражения коронавирусной инфекцией, уверена глава Роспотребнадзора Анна Попова."Голосование идет несколькими днями, и это позволяет провести процесс голосования при полном соблюдении всех требований, с отсутствием риска для здоровья в части новой коронавирусной инфекции", – сказала она в ходе заседания Центральной избирательной комиссии.Попова порекомендовала сделать прививки от коронавируса тем, кто собирается участвовать в выборах. Это касается сотрудников избиркомов и голосующих."На сегодняшний день это рекомендация. Но она очень настоятельна", – добавила глава Роспотребнадзора.Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала трехдневное голосование оптимальным вариантом. По ее словам, это позволит обезопасить избирателей, обеспечит доступность и удобство процедуры волеизъявления.Президент России Владимир Путин в четверг, 17 июня, подписал указ о назначении выборов в Государственную Думу. Одновременно с этим состоятся региональные и муниципальные кампании. Граждане будут выбирать глав девяти субъектов Федерации. В 39 регионах обновятся составы местных законодательных собраний.Закон о многодневном голосовании был принят Госдумой в июле прошлого года. Такой формат будет распространяться по решению соответствующего избиркома на выборы всех уровней.