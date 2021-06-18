АМериканская прокуратура требовала четыре года тюрьмы для граждан США, которые с оружием в руках встали на защиту собственного дома от погромщиков. Супругам-юристам Марка и Патрицию ..

АМериканская прокуратура требовала четыре года тюрьмы для граждан США, которые с оружием в руках встали на защиту собственного дома от погромщиков. Супругам-юристам Марка и Патрицию Макклоски вынесли более мягкий вердикт. Им придется заплатить штраф в размере около трех тысяч долларов. Кроме того, у пары изъяли оружие.