Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, почему увеличилось число заразившихся коронавирусом в России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, почему увеличилось число заразившихся коронавирусом в России.По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в стране подтвердили 17 262 новых случая заболевания. Полностью выздоровели 10 954 человека, скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 453 россиянина.Спикер Кремля раскрыл причины роста заболеваемости COVID-19. По его словам, к ухудшению эпидемиологической обстановки привели "тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, а также коварство самого вируса".Аналогичную версию выдвинула глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что когда граждане перестали соблюдать меры защиты (носить маски и перчатки), то ковид обрушился на страну с новой силой.Специалист отметила, что большинство заразившихся коронавирусом – это люди в возрасте от 20 до 49 лет. В эфире "России 1" Попова призвала всех граждан вакцинироваться "как можно скорее".Напомним, что сегодня гражданам доступны три препарата от ковида – "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона". Каждая из вакцин уже доказала свою эффективность и безопасность.Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о появлении нового варианта . Он заметил, что штамм отличается более коротким инкубационным периодом: болезнь начинает проявляться на четвертый-пятый день после заражения, а не на седьмой-десятый, как раньше.