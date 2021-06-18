С 18 июня в регионе особый противопожарный режим. Это произошло в связи с потеплением и снижением количества осадков во Владимирской области, которые привели к повышению класса пожарной ..

С 18 июня в регионе особый противопожарный режим. Это произошло в связи с потеплением и снижением количества осадков во Владимирской области, которые привели к повышению класса пожарной опасности.«Запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ. Губернатор уже подписал соответствующее постановление», - сообщили «33Live.Ru» в пресс-службе обладминистрации.Местным властям рекомендуется: усилить охрану объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения; обеспечить готовность пунктов временного размещения на случай эвакуации людей; обезопасить территорию от пожаров путём проведения дополнительных мероприятий; увеличить количество добровольных пожарных; подготовить технику; провести разъяснительную работу с жителями.Напомним, что в области уже дважды вводился особый противопожарный режим – в апреле и мае.«Всего в 2021 году потушено более 500 палов сухой травы, по каждому факту возбуждено административное дело. В рамках действия особого противопожарного режима был составлен 91 протокол», - уточнили в пресс-службе МЧС.ГУ МЧС России напоминает о штрафах в рамках действия ОПР: до 4000 рублей для физических лиц, до 30 тысяч для должностных лиц, до 40 тысяч для ИП, до 400 тысяч рублей для юрлиц.После его введения ведомство продолжит патрулирование массивов с целью выявления нарушений. Напомним, что в регионе уже более 100 поджигателей сухой травы.Также по весне из-за пала сухостоя 13 строений, а люди получали ожоги лица и другие травмы, которых при правильном обращении с огнём можно было избежать.При обнаружении возгорания в лесу гражданам следует передавать информацию по телефону: 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу: 8 (4922) 45-90-02 и 45-90-06.