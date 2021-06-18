Это связано с ухудшением эпидобстановки в регионе

Во Владимирской области все же введут ряд коронавирусных ограничений. Это связано с резким ухудшением эпидобстановки в регионе, сообщила пресс-служба обладминистрации.18 июня состоялось заседание оперштаба, на котором губернатор Владимир Сипягин сообщил, что ковидный госпиталь в больнице №6 заполнен на 100%. На этой неделе было госпитализировано много пациентов — проявляет себя новый, индийский штамм. В областном госпитале в Юрьевце 60% госпитализированных являются тяжёлыми, из них 20% находятся в критическом состоянии.«Во Владимирской области коэффициент распространения COVID-19 долго оставался ниже средне российского. Но то, что мне рассказали врачи нашего центрального инфекционного госпиталя, кардинально меняет картину. Ситуация действительно начала ухудшаться. Мы обязаны реагировать, действовать на опережение», — сказал Сипягин.Он также добавил, что важно не «пережать» новыми ограничениями бизнес, чтобы не оставить жителей без работы и зарплат.«И ещё одна установка, которую даю штабу: предпринимаемые нами ограничительные меры должны одновременно побуждать граждан к вакцинированию», — отметил глава региона.