Политологи и прочие эксперты неустанно высказываются о саммите в Женеве и пресс-конференциях, которые состоялись после переговоров глав двух государств.

Политологи и прочие эксперты неустанно высказываются о саммите в Женеве и пресс-конференциях, которые состоялись после переговоров глав двух государств.В среду, 16 июня, встретились президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден. После переговоров главы государств провели пресс-конференции, рассказав об итогах саммита. Президент Центра политики безопасности США и экс-аналитик ЦРУ Фредерик Флейц прокомментировал выступление хозяина Белого дома перед журналистами.По мнению бывшего чиновника, Байден показал себя в невыгодном свете. Мол, комментарии президента США звучали "вяло и нервно". Заняв оборонительную позицию, американский лидер создал впечатление, что он слабак и не способен отстаивать интересы страны, считает Флейц.Также экс-аналитик ЦРУ заметил, что Путин во время пресс-конференции в Женеве, напротив, выглядел "компетентным и уверенным"."[Байден] дал Путину большую дипломатическую победу и ничего не получил для Америки взамен", – считает Флейц.Напомним, ранее "Дни.ру" , что болгарские интернет-пользователи остались под впечатлением от выступления Владимира Путина на пресс-конференции. Один из них заметил, что российский президент был хорошо подготовлен, отвечал "умно, точно и с юмором".