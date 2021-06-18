Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в краже с незаконным проникновением в жилище. По информации пресс-службы УМВД, в феврале

Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в краже с незаконным проникновением в жилище. По информации пресс-службы УМВД, в феврале текущего года в полицию обратился 59-летний местный житель – из его квартиры пропали деньги. Мужчина пояснил, что днем вышел в магазин и не запер дверь. Когда вернулся, обнаружил пропажу 8 тысяч