Рабочие уже закончили с ремонтом правой стороны объекта.

Начальник управления городского хозяйства администрации Коврова Юрий Горюнов информирует, что в городе уже закончили с ремонтом правой стороны Павловского моста. По ней уже ходит транспорт.Что касаемо левой стороны - там уже смонтировано 40 дорожных блоков. Остальную работу доделают в ближайшее время и объект не придется перекрывать, будет действовать реверсивный проезд.Таким образом, ремонт опережает намеченный график и может закончиться в сентябре, а не в положенном ноябре.