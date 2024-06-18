20 новых дизельных автобусов проходят приемку перед выездом на владимирские маршруты. Белорусские МАЗы скоро должны поехать по дорогам города. Напомним, контракт на поставку новых единиц

20 новых дизельных автобусов проходят приемку перед выездом на владимирские маршруты. Белорусские МАЗы скоро должны поехать по дорогам города. Напомним, контракт на поставку новых единиц общественного транспорта был опубликован на госзакупках еще в феврале. И вот, наконец, два десятка «незаезженных» автобусов красуются в депо «Владимирпассажиртранса» на улице Гастелло. По словам представителя рязанской компании-поставщика «100 грузовиков»,