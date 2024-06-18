Бизнес на кулаках: владимирцы жалуются на силомеры Владимирцы против силомеров - кто кого?...

"Бизнес на кулаках": владимирцы жалуются на силомерыВладимирцы против силомеров - кто кого? Жители региона жалуются: популярные автоматы, на которых подростки и люди постарше тренируют силу удара, мешают спокойно спать и...калечат детей. Юноши со сломанными пальцами и кистями стали чуть ли не постоянными пациентами травмпунктов. Про бизнес на кулаках - Дарья Давыдова.Жители ковровского микрорайона Малеевка и раньше вставали ни свет, ни заря - под вопли пьяных посетителей местного кафе, а недавно под окнами выросла боксерская груша. И теперь выходные проходят "ударно".В Кольчугине к открытию первого в городе силомера даже запустили рекламу в соцсетях. Уличная забава снискала бешеную популярность. Стоя в подворотнях и прямо посреди тротуаров аппараты всем своим видом говорят: «деньги давай!»В своей категории - оборудование для бизнеса - силомеры сейчас кладут всех на лопатки. В продаже и новые, и подержанные аппараты. Стартового капитала в 200 тысяч хватит, чтобы открыть точку. Продавцы гарантируют: машина окупит себя за три месяца, максимум - за полгода. В интернете даже есть готовые бизнес-планы - с расчетами и вариантами расстановки сил.Дарья Давыдова, корреспондент:- Полагаясь на собственный опыт, адепты пассивного заработка рекомендуют выбирать проходные места, где можно, как следует размахнуться, не мешая прохожим. Работать рекомендуют с мелкими арендодателями. С владельцами ларьков, шаурмичных, чебуречных и прочих забегаловок всегда проще договориться.Пример клиентоориентированности - силомер на Тракторной. Спальный район плотной застройки, с развлечениями здесь туго. В шаговой доступности - продуктовые магазины, круглосуточный алкомаркет и, вот, прямо за дверью - ночной буфет. Местные говорят: "вдарить по кружке, а потом - по груше, - для посетителей наливайки - святое". Каждое утро кто-нибудь в нокауте.- Один раз одного аж двигала, чтобы магазин открыть. И дети, и молодежь, и вот эти вот отсюда ходят.Владельцы вендинговых аппаратов просят сообщать о возможных поломках - силомера, но не игрока. Как бы предупреждая: это водоматы не дают сдачи, а уличный боксер может и ответить.Егор Легин, житель г. Владимира:- Шел с другом, решил ударить. А удар-то не поставлен. И так получилось, что руку сломал.Тот "хук с правой" стоил Егору двадцати рублей и месяца в гипсе. И это накануне выпускных экзаменов.Егор Легин, житель г. Владимира:- В травмпункте сказали, что не первый я такой, и даже не второй, что часто к ним такие приходят.Переломы пястных костей, костей пальцев, трещины. Свою статистику ударов ведут травматологи.Игорь Ганькин, главный внештатный детский травматолог регионального Минздрава:- Как петухи, да? Кто больше распетушился, - у того и больше перьев. Кто сильнее ударил, тот и победил. Ну, на мой взгляд, это больше все-таки должны быть подготовленные люди, может быть, прежде всего, - боксеры, либо имеющие физическую подготовку.Профессиональный боксер и опытный тренер - Эдуард Григорян уверен: его подопечные такие аппараты и пальцем не тронут. Знают: в боксе важны техника, скорость и мышечная выносливость.Эдуард Григорян, тренер по боксу:- Сила не очень важна. Потому что боксер, который бьет тяжелые, очень тяжелые удары, - он не может их много бить.Что значат цифры на табло аппарата, и как измеряется результат, ему - мастеру спорта по боксу - абсолютно непонятно. Одно ясно, - говорит Григорян: улица не лучшее место для таких "тренажеров". Все беды - от бесконтрольного желания показать и применить силу.Эдуард Григорян, тренер по боксу:- Если вы хотите выплеснуть свои эмоции, агрессию, придите лучше в спортивный зал. Я не знаю, возьмите мешок, побейте, возьмите пробегитесь, отожмитесь.На улицах Владимира тем временем появились детские силомеры - для малышей от пяти лет. Собирать волю в кулак и держать удар мальчишек учат сами же взрослые. Да и как тут пройти мимо, когда папа - настоящий уличный боксер.Дарья Давыдова, Анастасия Сахарова, Илья Хлудов и Андрей Синягин. «Вести-Владимир».