Ирина Пегова, которой сегодня исполняется 46 лет, является известной актрисой, завоевавшей сердца зрителей своим талантом и уникальной личностью. Собрали интересные факты о жизни и карьере этой талантливой артистки.

Ирина Пегова, которой сегодня исполняется 46 лет, является известной актрисой, завоевавшей сердца зрителей своим талантом и уникальной личностью. Собрали интересные факты о жизни и карьере этой талантливой артистки.Семейное происхождениеРодители Ирины не имели отношения к миру театра и кино. Ее мама была металлургом, а отец – заслуженным тренером в спортивной области. В детстве Ирина занималась различными видами спорта, такими как лыжи, легкая атлетика, конный спорт, плавание, фехтование и фигурное катание.Мечта о музыкальной карьереИрина мечтала стать певицей и окончила музыкальную школу по классу скрипки. Она также посещала вокальную студию и даже писала свои собственные песни.ОбразованиеДля того чтобы продолжить свою вокальную деятельность, Пегова поступила в театральное училище, хотя родители настаивали на получении образования в политехническом институте.Препятствия на путиВ настоящее время из-за проблем со связками Ирина не может петь, что для нее является большим разочарованием.Путь к успехуРешение переехать из Нижегородской области в Москву и поступить в ГИТИС было принято после визита Петра Наумовича Фоменко в Нижегородское театральное училище, где он выделил талант Ирины Пеговой.ДетствоВ детстве Ирина была худенькой девочкой и часто сравнивалась с мальчиком. Она также предпочитала дружбу с мальчишками.Женские аспектыИрине до сих пор чужды некоторые аспекты женской жизни, такие как шопинг, который вызывает у нее стресс. Подбор платья для выхода в свет для нее является настоящим испытанием.Личная жизньНесмотря на то, что Ирину постоянно связывали с различными партнерами по съемочной площадке, она предпочитает не обсуждать свою личную жизнь. В течение 7 лет она была замужем за актером Дмитрием Орловым, и у них есть дочь по имени Татьяна.