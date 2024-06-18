С гуманитарной миссией в зоне СВО побывал глава Гусь-Хрустального Города и районы Владимирской...

С гуманитарной миссией в зоне СВО побывал глава Гусь-ХрустальногоГорода и районы Владимирской области помогают защитникам на передовой. С гуманитарной миссией в зоне СВО побывал глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов вместе с депутатами горсовета.С просьбой о помощи обратился земляк, волонтёр Александр Буистов. Он сам заключил контракт с Минобороны. Александр попросил помочь медбатальону, в котором служат врачи из больницы Гусь-Хрустального. В медбатальон привезли планшеты, компьютер, рации, принтеры. Это позволит ускорить работу врачебно-военной комиссии.- Большое спасибо, нам это было очень необходимо. У нас в Гусь-Хрустальном много и солдат, и тех, кто добровольно заключили контракт. И тех, кто по мобилизации был призван.