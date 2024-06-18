Семья Ляпковых из Вязниковского района удостоена медали ордена Родительская слава Об этой семье...

Семья Ляпковых из Вязниковского района удостоена медали ордена "Родительская слава"Об этой семье из Вязниковского района теперь знает вся страна. Многодетные Татьяна и Алексей Ляпковы удостоены медали ордена "Родительская слава". В гостях у Ляпковых - в старинной Мстёре - побывала Мария Артес.- Давай покажи Софию. Вот она, с мамой. И вот - улыбается,да.- Старшая сестренка, да? Еще Мама.- И мама, да.Творческие, дружные, светлые. Так о семье Ляпковых отзываются в их родном поселке Мстёра. Супруги познакомились на подготовительных курсах в университете. И с тех пор - неразлучны.Сергей Ляпков:- Это была искра, промелькнувшая внутри. Потому что знакомы давно. До того, как мы поступили в училище. Была какая-то взаимная симпатия.Ставшая большим чувством. 20 лет вместе. И столько же супруги занимаются росписью икон - над созданием каждой трудятся вдвоем, в каждую вкладывают душу. Это, например, мерная икона, - ее дарят на крещение ребенка. Соответствует росту малыша в момент рождения. На ней изображены святые - покровители.Татьяна Ляпкова:- Мы обычно все иконы пишем вместе. Делится у нас таким образом, у кого что лучше получается, - тот то и пишет. У супруга лучше всего получаются лики и надписи. Я обычно пишу все остальное под лики.Сначала, говорят, было трудно "прощаться" со своими работами, затем - привыкли передавать людям эту символическую ценность. Больше всего Татьяне и Сергею запомнился заказ в правительственный храм в Москве.Татьяна Ляпкова:- Там был персональный заказ, который дарили президенту. И, если не ошибаюсь, Игорю Сечину. Потому что мы писали именно князя Владимира и князя Игоря. Их было около 3 штук каждой.Еще одно "детище" супругов - пчеловодство, им они занимаются уже 10 год. Пасека разрасталась постепенно. Сейчас в хозяйстве Ляпковых - порядка 80 ульев.Татьяна Ляпкова:- Вот это первый мед - самый дорогой мед. У нас прям буквально ложечка до сих пор осталась. Вот уже 10 лет. Могу сказать, за годы он стал еще вкуснее. Когда я его достаю, дети его смакуют, - он такой аромат приобрел.Росписью икон можно заниматься и дома. Благодаря этому Татьяне удается больше времени проводить с детьми. Их в семье - четверо. Количество медалей и кубков - не счесть. Сын Алексей - занимается рукопашным боем и боксом. Парень уверен: важно быть мужественным и храбрым, а также стойким духом, как Александр Поветкин и Мухаммед Али. А награды - не просто цель.Алексей Ляпков:- Полученный опыт и проложенный путь к мастеру спорта.Старший сын Глеб в семье "по музыке". С отличием закончил музыкальную школу. И теперь у Ляпковых в доме аж три гитары. Любовь к аккордам вдохновила парня на создание коллектива "Good deals". В группе вместе с ним играет его брат.Сейчас одиннадцатиклассник мечтает стать программистом, готовится к предстоящим экзаменам и обещает, что не забросит музыку.Глеб Ляпков:- В коллективе где-то 4-5 человек, ну, в дальнейшем хотелось бы это оставить, как хобби, или же просто каждое лето собираться и играть вместе.Собираться в большом и дружном кругу - особенно на праздники - главная традиция этой семьи.Татьяна Ляпкова:- Мы выезжаем в какие-либо города, там показываем детям, рассказываем историю городов. Заранее можем узнать что то про этот город. Поинтереснее.Поездка в Ульяновск детям запомнилась больше всего.Татьяна Ляпкова:- Детям запомнилась именно буква Ё. Там есть памятник, буква Ё. И так как дети тогда были помладше. Для них это было прям такое.В семье еще две сестры. Самая младшая - Ева - всегда скучает по старшей - студентке Софии.Татьяна Ляпкова:- Сама в Телеграм звонит, видеосвязь включает. София. Только уходим, потом слышим голос дочери. Дозвонилась, уже разговаривают...По видео.Потому следующая точка на карте путешествий - Нижний Новгород. Там учится их старшая дочь - на педагога иностранных языков.В 2001 году Ляпковы стали "Семьей года", а Сергей в 2020 году - "Отцом года".Уже в новом - 2024 - объявленным президентом годом семьи, Ляпковы удостоены медали ордена "Родительская слава". Пока без торжественного вручения - ждут звонка. Забирать обязательно поедут всей семьей. Говорят: это их общая награда.Мария Артес, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".