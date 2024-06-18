Владимирская вишня представлена на фестивале «Будущее в цветах», который проходит на ВДНХ в рамках выставки «Россия». Ягоды непростые – они изготовлены из стекла мастерами из

Владимирская вишня представлена на фестивале «Будущее в цветах», который проходит на ВДНХ в рамках выставки «Россия». Ягоды непростые – они изготовлены из стекла мастерами из Гусь-Хрустального. Оригинально и красиво – стеклянными вишенками украсили настоящее плодовое дерево. Из-за блеска издалека можно подумать, что ягоды настоящие, но нет – некоторые из них даже «улыбаются». Владимирская вишня –