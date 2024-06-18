Жителю Вязников вынесли приговор за незаконную розничную продажу алкоголя. За это деяние мужчину судили уже второй раз. В первый раз ему дали штраф в 15 000 рублей. А в этот – исправительные

Жителю Вязников вынесли приговор за незаконную розничную продажу алкоголя. За это деяние мужчину судили уже второй раз. В первый раз ему дали штраф в 15 000 рублей. А в этот – исправительные работы на 4 месяца с удержанием 15% от зарплаты. За рецидив наказание могло быть строже – год исправительных работ. Вязниковца впервые судили в