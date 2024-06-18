На минувшей неделе, с 10 по 16 июня 2024 года, на территории 33-го региона было зафиксировано 38 ДТП, в которых 6 граждан погибли, а 44 жителя получили различные травмы.

На минувшей неделе, с 10 по 16 июня 2024 года, на территории 33-го региона было зафиксировано 38 ДТП, в которых 6 граждан погибли, а 44 жителя получили различные травмы. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Среди пострадавших оказались 7 детей.Кроме того, за текущий период правоохранители оформили 326 дорожных аварий с материальным ущербом и выявили 112 пьяных водителей.