Экс-участница телестройки поделилась собственным методом соблазнения. Звезда реалити-шоу Дом-2 Татьяна Африкантова шокировала поклонников.

Экс-участница телестройки поделилась собственным методомсоблазнения. Звезда реалити-шоу "Дом-2" Татьяна Африкантова шокировалапоклонников.Бывшая жительница телестройки считает себя гуру соблазнения.Татьяна Африкантова может привлечь и заставить изнемогать от желания любогомужчину.Экс-участница шоу "Дом-2" поделилась секретом с одинокимибарышнями. Метод, скажем так, не для брезгливых, Африкантова советует девушкам обтиратьсяиспользованной ежедневной прокладкой, чтобы своим естественным запахом привлечьмужчину. Об этом сообщает Dom2Life.ru.К слову, Татьяна рассказываетне только как привлечь, но и как ублажить ухажера. Для этого у звезды шоу "Дом-2" в запасе есть метод под названием "Ковшик". Мужчину необходимо поставить в ванну, опустить его половыеорганы в ковшик с теплой водой и жидким мылом, после чего, "пошебуршить" внизу,под пенисом. Эта несложная манипуляция, по мнению звезды реалити, должнадоставить представителю сильного пола максимальное наслаждение.К слову, поклонники к советам Татьяны Африкантовойотносятся скептически. Не многие готовы к таким экспериментам."А еще кроме волшебного "ковшика" Африка старшаяпро подушку рассказывала на шоу, которую надо перед сном потереть об интимноеженское место, в потом подложить ее партнеру, которого хочешь соблазнить. Такчто маман у Африки большая ЗАТЕЙНИЦА! (орфография и пунктуация авторасохранена. – Прим. ред.)", – смеется поклонница