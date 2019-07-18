Экс-участница телестройки поделилась собственным методом
соблазнения. Звезда реалити-шоу Дом-2 Татьяна Африкантова шокировала
поклонников.
Экс-участница телестройки поделилась собственным методом
соблазнения. Звезда реалити-шоу "Дом-2" Татьяна Африкантова шокировала
поклонников.
Бывшая жительница телестройки считает себя гуру соблазнения.
Татьяна Африкантова может привлечь и заставить изнемогать от желания любого
мужчину.
Экс-участница шоу "Дом-2" поделилась секретом с одинокими
барышнями. Метод, скажем так, не для брезгливых, Африкантова советует девушкам обтираться
использованной ежедневной прокладкой, чтобы своим естественным запахом привлечь
мужчину. Об этом сообщает Dom2Life.ru.
К слову, Татьяна рассказывает
не только как привлечь, но и как ублажить ухажера. Для этого у звезды шоу "Дом-2" в запасе есть метод под названием "Ковшик". Мужчину необходимо поставить в ванну, опустить его половые
органы в ковшик с теплой водой и жидким мылом, после чего, "пошебуршить" внизу,
под пенисом. Эта несложная манипуляция, по мнению звезды реалити, должна
доставить представителю сильного пола максимальное наслаждение.
К слову, поклонники к советам Татьяны Африкантовой
относятся скептически. Не многие готовы к таким экспериментам.
"А еще кроме волшебного "ковшика" Африка старшая
про подушку рассказывала на шоу, которую надо перед сном потереть об интимное
женское место, в потом подложить ее партнеру, которого хочешь соблазнить. Так
что маман у Африки большая ЗАТЕЙНИЦА! (орфография и пунктуация автора
сохранена. – Прим. ред.)", – смеется поклонница