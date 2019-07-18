Игорь Крутой сообщил о рождении дочери. Известный музыкант признался, что не смог держать слез радости, и уже готов набить морду ее будущему жениху.

Игорь Крутой сообщил о рождении дочери. Известный музыкант признался, что не смог держать слез радости, и уже готов набить морду ее будущему жениху.Сегодня, 18 июля, исполнилось 16 лет дочери Игоря Крутого Александре. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram известный музыкант опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлен с именинницей, и посвятил дочери трогательный пост."Ровно 16 лет назад, 18-го июля в 13:15 по нью-йоркскому времени у нас с Олей родилась Сашенька – самое замечательное произведение, когда-либо сочиненное мной, и с этой минуты вся моя жизнь изменилась и приобрела совершенно иной смысл", – признался продюсер.Новорожденная крошка стала его вдохновением. "Мне захотелось, чтобы эта девочка стала самой счастливой в мире, чтобы она могла гордиться мной, всегда чувствовать себя защищенной..." – отметил музыкант.Игорь Крутой обнаружил в Александре схожесть с его покойным отцом. "В ней я вижу черты и мимику моего отца, хотя Сашенька родилась через 23 года после того, как он ушел... И, увидев ее впервые, я плакал, как мальчишка, чего ни до, ни после никогда со мной не происходило", – разоткровенничался композитор.Александра дисциплинирует отца. "До сих пор при Сашке хочется втянуть живот и казаться стройнее, чем на самом деле, и уже хочется набить рожу её будущему жениху 😁😁😁 Моя любимая доченька, с Днем рождения тебя!!!" – поздравил именинницу Игорь Крутой.Отметим, что в комментариях к поздравлениям присоединились шоумен Александр Ревва, телеведущая Лера Кудрявцева, певица Наталья Чистякова-Ионова, автор-песенник Игорь Николаев и другие.