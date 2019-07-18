Ксения Бородина опубликовала новое фото на своей личной странице в Instagram. Она затронула актуальные на сегодняшний день тренды в социальных сетях.

Ксения Бородина опубликовала новое фото на своей личной странице в Instagram. Она затронула актуальные на сегодняшний день тренды в социальных сетях.На снимке телеведущая запечатлена в костюме пижамного типа кремового цвета в тонкую полоску. Образ Ксения дополнила солнцезащитными очками, которые закрыли ей половину лица, и золотистыми шлепками. Кадр сделан во время велопрогулки по городу Форте-дей-Марми."Сейчас в инста 2 фишки, либо выкладывать себя старыми, зачем мне не понятно, ещё успеете насмотреться) хотя из моего мужа, получился прикольный старичок) либо все сидят в комментах у Гаги) рассказывая ей на русском языке, что Бредли гей и у него был контракт с Ириной) наши конечно , когда горе (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – гласит надпись под постом.Подписчики тут же начали вести активное обсуждение под фото. "Я когда узнала, что русские ополчились на Гагу, решила к ней зайти, почитать комменты. Наш народ развлекается, как может. Смеялась до слез! Выглядит глупо, но зато весело", – высказалась на счет громкого скандала поклонницы."Перепись населения у Гаги можно делать!", – пошутила пользователь Сети.Кроме того, фанатам очень понравился образ ведущей "Дома-2". "Ого, какая штучка! Как всегда модная! Который раз замечаю, что у вас,Ксения, частенько у первой появляются вещи, которые вскорости становятся ультрамодными! Идете на опережение! Уважаю!", – признался фолловер.