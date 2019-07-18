Аномальная жара грозит российским регионам в ближайшие 5
лет. Климатологи предупреждают: следует ожидать повторения ужасов лета 2010-го
года.
Аномальная жара грозит российским регионам в ближайшие 5
лет. Климатологи предупреждают: следует ожидать повторения ужасов лета 2010-го
года.
Аномальная жара установилась этим летом в Европе.
Температура в еаропейских странах поднималась до +44 градусов. А вот в России,
напротив, лето выдалось прохладным.
"Но это все один процесс: когда устанавливается
блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой –
заток холода", – приводит пояснения климатолога
Александра Чернокульского.
По словам старшего научного сотрудника Института физики
атмосферы РАН, есть все предпосылки для повторения лета
2010 года. При этом эксперт убежден, что ситуация не приведет к глобальной
катастрофе, и ледникового периода не будет, пишет
Ранее синоптики предупредили, что на европейской части
России установится более комфортная погода. Однако говорить о жаре уже не
приходится – необычно дождливо и прохладно в настоящее время даже в южных
регионах.
А вот в Якутии и Сибири, как и в Европе, термометры раскалены. В
ближайшие 5 лет ситуация будет повторяться – однако от уже
будет страдать российская территория, передает