Аномальная жара грозит российским регионам в ближайшие 5 лет. Климатологи предупреждают: следует ожидать повторения ужасов лета 2010-го года.

Аномальная жара грозит российским регионам в ближайшие 5лет. Климатологи предупреждают: следует ожидать повторения ужасов лета 2010-гогода.Аномальная жара установилась этим летом в Европе.Температура в еаропейских странах поднималась до +44 градусов. А вот в России,напротив, лето выдалось прохладным."Но это все один процесс: когда устанавливаетсяблокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой –заток холода", – приводит пояснения климатологаАлександра Чернокульского.По словам старшего научного сотрудника Института физикиатмосферы РАН, есть все предпосылки для повторения лета2010 года. При этом эксперт убежден, что ситуация не приведет к глобальнойкатастрофе, и ледникового периода не будет, пишетРанее синоптики предупредили, что на европейской частиРоссии установится более комфортная погода. Однако говорить о жаре уже неприходится – необычно дождливо и прохладно в настоящее время даже в южныхрегионах.А вот в Якутии и Сибири, как и в Европе, термометры раскалены. Вближайшие 5 лет ситуация будет повторяться – однако от ужебудет страдать российская территория, передает