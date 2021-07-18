Интернет-пользователи оценили опубликованные в Сети результаты встречи Владимира Зеленского с Ангелой Меркель.

Интернет-пользователи оценили опубликованные в Сети результаты встречи Владимира Зеленского с Ангелой Меркель.Состоявшиеся в Берлине переговоры глав Украины и Германии стали последнейдля Меркель в должности канцлера встречей с украинским лидером.По мнению интернет-пользователей, отправившись в Берлин, Владимир Зеленский предпринял завершающую попытку найти с руководством ФРГ взаимопонимание касательно российского газопровода "Северный поток – 2".В итоге Зеленский стал объектом шуток в Сети. Один из комментаторов поинтересовался, почему обручальное кольцо Зеленского было не на безымянном пальце. Автор комментария предположил, что на самом деле Зеленский надел кольцо безвластья.Другой интернет-пользователь отметил, что Владимир Зеленский все-таки не зря съездил в Германию, так как Украина теперь получит немного залежалой вакцины, что хоть как-то поможет стране.Пользователь под ником stepan.garba считает: Ангела Меркель вежливо послала Зеленского на три буквы и в результате президент Украины "ничего не выпросил".Владимир Зеленский в Берлине в ходе общения с Ангелой Меркель в очередной раз обозначил позицию Киева касательно Киева. Один из пользователей высказал недоумение относительно смысла подобных заявлений. По его мнению не стоило ехать в Берлин, чтобы повторять слова, которые Киев озвучивает постоянно в последние годы.