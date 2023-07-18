Смотрите в дайджесте:– На прошлой неделе с признаками ОРВИ в медучреждения обратились 3 778 жителей области– Кадеты из Радужного дождались спортзала– В День рождения поэта

Смотрите в дайджесте:– На прошлой неделе с признаками ОРВИ в медучреждения обратились 3 778 жителей области– Кадеты из Радужного дождались спортзала– В День рождения поэта Маяковского владимирцы будут читать его стихотворения– В Гусь-Хрустальном районе в 14-й раз прошли соревнования по кросс-триатлону– Во Владимире и области ожидается гроза и понижение температуры