Неприятные ощущения в груди могут указывать не только на проблемы с сердцем, но даже и на остеохондроз. Об этом сообщил кардиохирург Сергей Попов. Боли, возникающие из-за проблем с ..

Неприятные ощущения в груди могут указывать не только на проблемы с сердцем, но даже и на остеохондроз. Об этом сообщил кардиохирург Сергей Попов.Боли, возникающие из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, должны иметь связь с физическими или эмоциональными нагрузками, отмечает . Кардиолог порекомендовал посетить терапевта и рассказать специалисту про характер боли, чтобы понимать, относится она к сердечной или нет.