Народные приметы: 19 июля. Почему в Сысоев день ранним утром принято ходить по росе босиком?
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Народные приметы: 19 июля. Почему в Сысоев день ранним утром принято ходить по росе босиком?
19 июля в народном календаре – Сысоев день. У праздника есть и другие условные названия – Сысой Погребник, Сысой или Еремей.
«Всякий Еремей про себя разумей: когда сеять, когда жать, когда в скирды убирать», – гласила народная мудрость.
К Сысоеву дню наши предки старались завершить посевную работу и думали о сборе урожая.
На Руси святого Сисоя (Сысоя) считали покровителем земледельцев. В этот день крестьяне просили небесного защитника о помощи в своих делах.
Что обязательно нужно сделать в Сысоев день?
«Пришел Сысой – ходи по траве босой», – говорили в старину.
Ранним утром бегали по траве. Верили, что это принесёт крепкое здоровье. А ещё росой умывались. Это сулило красоту и молодость.
Сходите на рыбалку.
Сысоев день считался крайне неудачным для охоты, но для рыбалки — просто идеальным. Крупный улов гарантирован.
Что ни в коем случае нельзя делать в Сысоев день?
1. Ночью нельзя оставлять окна открытыми.
В этот день лунный свет не должен проникать в комнаты. Иначе в семье начнутся неудачи и скандалы.
2. Девушкам и женщинам ни в коем случае нельзя спускать в погреб.
Считалось, что в этот день подполяник – злой дух, обитающий в подполье, мог похитить их, чтобы «превратить в своих жен».
3. Нельзя заниматься домашними заготовками.
Все, что будет сделано в этот день, окажется неудачным. И будет выброшено.
4. «Не спешите! Людей насмешите...»
Вот откуда пошла эта поговорка. На Сысоев день всё нужно делать вдумчиво.
5. Нельзя смотреть в зеркало.
В народе верили, что тогда злой дух может украсть красоту и молодость.
Народные приметы на 19 июля
«Если на Сысоя шел дождь, то говорили: осень будет ненастной!»
«Если кусты «утопают» в ягодах, то зима будет холодной...»
«Жёлтая листва — к ранней осени»
Фото: pxfuel.com