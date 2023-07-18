Народные приметы: 19 июля. Почему в Сысоев день ранним утром принято ходить по росе босиком? 19...

Народные приметы: 19 июля. Почему в Сысоев день ранним утром принято ходить по росе босиком?19 июля в народном календаре – Сысоев день. У праздника есть и другие условные названия – Сысой Погребник, Сысой или Еремей.«Всякий Еремей про себя разумей: когда сеять, когда жать, когда в скирды убирать», – гласила народная мудрость.К Сысоеву дню наши предки старались завершить посевную работу и думали о сборе урожая.На Руси святого Сисоя (Сысоя) считали покровителем земледельцев. В этот день крестьяне просили небесного защитника о помощи в своих делах.Что обязательно нужно сделать в Сысоев день?«Пришел Сысой – ходи по траве босой», – говорили в старину.Ранним утром бегали по траве. Верили, что это принесёт крепкое здоровье. А ещё росой умывались. Это сулило красоту и молодость.Сходите на рыбалку.Сысоев день считался крайне неудачным для охоты, но для рыбалки — просто идеальным. Крупный улов гарантирован.Что ни в коем случае нельзя делать в Сысоев день?1. Ночью нельзя оставлять окна открытыми.В этот день лунный свет не должен проникать в комнаты. Иначе в семье начнутся неудачи и скандалы.2. Девушкам и женщинам ни в коем случае нельзя спускать в погреб.Считалось, что в этот день подполяник – злой дух, обитающий в подполье, мог похитить их, чтобы «превратить в своих жен».3. Нельзя заниматься домашними заготовками.Все, что будет сделано в этот день, окажется неудачным. И будет выброшено.4. «Не спешите! Людей насмешите...»Вот откуда пошла эта поговорка. На Сысоев день всё нужно делать вдумчиво.5. Нельзя смотреть в зеркало.В народе верили, что тогда злой дух может украсть красоту и молодость.Народные приметы на 19 июля«Если на Сысоя шел дождь, то говорили: осень будет ненастной!»«Если кусты «утопают» в ягодах, то зима будет холодной...»«Жёлтая листва — к ранней осени»Фото: pxfuel.com