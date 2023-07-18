Медучреждение оборудовано 800 единицами современной техники.

Медучреждение оборудовано 800 единицами современной техники.Корпус Морозовской больницы стал крупнейшим центром паллиативной помощи в столице. Площадь трехэтажного здания – 3,5 тысячи квадратных метров, сообщил в своем мэр Москвы Сергей Собянин.Градоначальник отметил, что для маленьких пациентов оборудованы маломестные палаты для пребывания самостоятельно или с одним из родителей.В корпусе созданы просторные зоны отдыха и комнаты психологической поддержки. Для маломобильных пациентов организована безбарьерная среда."В центре свыше 800 единиц современной медицинской техники. Будет работать дневной стационар и помещение молочного блока для приготовления детских смесей", – написал Собянин.Также в центре будут обучать родителей уходу за детьми. После получения медпомощи маленькие пациенты отправятся домой.По словам мэра, работы проведены в рамках благотворительного проекта "Транснефти". Собянин выразил благодарность главе компании Николаю Токареву.Градоначальник отметил, что последние годы паллиативная помощь в Москве развивается по всем направлениям. Недавно на улице Богатырский Мост открылся филиал Центра паллиативной помощи "Первый московский детский хоспис".Мэр Москвы ранее о развитии детского здравоохранения. За последние 12 лет построено 39 новых медицинских объектов.