В Мещерском районе российской столицу в жилом помещении обнаружили змею. Уточняется, что сообщение о незваном госте поступило в экстренные службы около десяти утра.
При этом собственник ..
В Мещерском районе российской столицу в жилом помещении обнаружили змею. Уточняется, что сообщение о незваном госте поступило в экстренные службы около десяти утра.
При этом собственник жилья сейчас находится в Волгограде, передает . Рептилия может быть чьим-то сбежавшим домашним питомцем. По последним данным, змею удалось поймать.