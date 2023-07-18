В Мещерском районе российской столицу в жилом помещении обнаружили змею. Уточняется, что сообщение о незваном госте поступило в экстренные службы около десяти утра. При этом собственник ..

В Мещерском районе российской столицу в жилом помещении обнаружили змею. Уточняется, что сообщение о незваном госте поступило в экстренные службы около десяти утра.При этом собственник жилья сейчас находится в Волгограде, передает . Рептилия может быть чьим-то сбежавшим домашним питомцем. По последним данным, змею удалось поймать.