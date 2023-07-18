Ночью злоумышленник пробрался в дом к пожилой местной жительнице, пока она спала. Мужчина накрыл бабушке лицо подушкой и стал требовать отдать ему деньги, сообщили в УМВД. 12 июля в полицию

Ночью злоумышленник пробрался в дом к пожилой местной жительнице, пока она спала. Мужчина накрыл бабушке лицо подушкой и стал требовать отдать ему деньги, сообщили в УМВД. 12 июля в полицию обратился мужчина. Он пожаловался, что ночью на его пожилую маму напал неизвестный. Грабитель угрожал пенсионерке подушкой, бабушка испугалась и отдала ему спрятанные в кровати 50