Владимирский экскурсовод раскрыла загадки улицы Годова гора. В неизвестные закоулки истории ведут...

Владимирский экскурсовод раскрыла загадки улицы Годова гора.В неизвестные закоулки истории ведут владимирцев пешие экскурсии под руку с краеведами. Одна из них проходит вдоль самой узкой улицы областного центра с примечательным названием "Годова гора". Сколько ей лет? Кто жил и квартировал в домах на исторической возвышенности и почему, собственно, гора? Экскурсовод Татьяной Лысова рассказала Татьяне Воронцовой."Владимир на Клязьме" начала 19 века. Таким он предстает с акварели Андрея Ефимовича Мартынова- советника Императорской академии художеств. Выполнена с натуры во время живописного путешествия по приказу Александра-1. На склоне Соборной стоят несколько домов. Сегодня это место мы знаем как " Годова гора."Татьяна Лысова, экскурсовод:- Чуть ли не до начала нынешнего века Годова гора считалась названием возвышенности на которой стоит Успенский собор. И даже была такая интересная трактовка,что это от УГОДНАЯ БОГУ. Хотя наши предки не давали названий- не считалось горой, а высоким берегом Клязьмы.Улица действительно берет своё начало у подножия Успенского собора. А вот ее историю удалось "раскопать" совсем недавно владимирским архивистам. Топонимическое расследование провел Алексей Арескин. На представленной им части плана города Владимира от 1851 года видно, что улица была тупиковой. Кроме располагавшихся на ней батальонных цейхгаузов, на карту попал и первый жилой домик. Построил его чиновник Заведеев незаконно - рассказывает Татьяна. План Владимира в те годы не предусматривал в этом месте жилых построек.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Поэтому в 1870 г городские власти отобрали все эти земли уже у вдовы чиновника.Имущество Заведеева продали на аукционе за 400 рублей Ивану Годову - купцу со связями. Он был доверенным лицом по торговым делам городского головы Андрея Никитовича Никитина. С разрешения городской думы Годов уже официально и выстроил на этом месте дом.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Он еще сделал лестницу- подъем к Успенскому Собору. и проезжий спуск, соединил место с Подбульварной улицей. Предполагается, что дом 4 в несколько измененном виде- это и сеть дом И.В. Годова. А с 1873 года на картах нашего города появилось название улицы Годова гора.Годова гора, пожалуй, самая узкая улица Владимира. С интересным спуском, тротуаром - лестницей. И при всей своей незначительности и неприметности , очень необычная.- Но на Годовой горе есть и свои секретные уголочки и самое значительное здание здесь - памятник архитектуры скрывается там за поворотом..пройдем туда.А там за поворотом- так называемый "Дом дешевых квартир". Возведенный меценатом Александром Лосевым для одиноких женщин, вдов с детьми. Изначально в нем было 3 этажа. 4-ый достроили уже после революции, когда здание отдали химико-технологическому техникуму. На бесплатные квартиры могли претендовать женщины с безупречной репутацией - рассказывает Татьяна. Строгие условия проживания были похожи на современные - общежитские: не шуметь, гостей после 10 вечера не водить и никаких животных. Дом Лосева стал объектом регионального значения в 2017. Уже пустующее здание облюбовали бомжи, и в 2019 случился "грандиозный пожар"Татьяна Лысова, экскурсовод:- В результате которого Рухнула крыша и 4 этаж. И в таком состоянии в окт 2020 приобрела некая компания - открыть здесь гостиницу премиум- класса. Но работы идут медленно.Когда здесь откроется гостиница - до сих пор непонятно. Плюс в том, что новые хозяева очистили территорию от разрушенных хозпостроек. Возможно раньше на этом месте был каретный двор. Татьяна помнит массивные конюшенные ворота. Жаль фото не сделала. А вот этот подземный погреб стал для экскурсовода настоящим открытием. Его обнаружили года 2 назад .- Мы даже не знали о его существовании.Погреб вскрыт новыми владельцами . И похоже его хотят благоустроить, что не может не радовать. Любопытно, какие планы у хозяев насчет этой постройки. Примета Годовой горы и витиеватые лестницы. Эта ведет на бывшую детскую площадку, что принадлежала детским яслям при " Доме дешевых квартир". Фабрикант Лосев все предусмотрел для удобства женщин. Сегодня это жилой дом.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Красиво и не смотря на сложный такой ландшафт , он обыгран , как это делается в горных странах...образец, что можно сделать с нашими склонами, при большом желании.Особо хочется выделить этот домик на Годовой горе, № 8. Старожил еще недавно был совершенно неприглядным. Сегодня же восхищает , с какой любовью домик приводят в порядок новые хозяева. Причем сохраняя стилистику 19 века, даже в ограде.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Ограда новая, но использован старый кирпич, даже штукатурка на нем частично сохранена. В столбах ограды вставлены с декоративной целью стеклянные фонари - "фальконье". Их обычно использовали в так называемых брандмауэрных стенах. Они должны быть кирпичными и непроницаемыми. В их нельзя было вставлять обыкновенные стекла.Искусный стеклянный кирпич "фальконье" из выдувного стекла - примета 19- 20 веков- использовался повсеместно. И это очень приятно, замечает Татьяна, что уникальная технология так "вкусно" представлена в пространстве старинной улочки. На Годовой горе не так много объектов. Многие жители и гости Владимира даже не подозревают, что ниже Успенского собора вообще есть что-то еще представляющее интерес. А ведь скверы и площадки на Годовой горе по сути - готовые туристические достопримечательности . Их осталось только привести в порядок.Татьяна Воронцова. Илья Хлудов . Вести- Владимир.