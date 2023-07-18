По прогнозам синоптиков, ливни начнутся вечером, продолжатся ночью и стихнут лишь к утру.

Во Владимирской области вечером 18 июля и до утра 19 числа ожидается дождь с грозой. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.По прогнозам синоптиков, ливни начнутся вечером, продолжатся ночью и стихнут лишь к утру.В связи с непогодой растёт вероятность возникновения ЧС, связанных с обрывом ЛЭП, авариями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, автокатастрофами на дорогах, падением деревьев, затоплением территорий и повреждением сельскохозяйственных культур.В опасных ситуациях следует звонить 101 или 112.