Во Владимирской области открыли первую в России детскую патриотическую площадку. На территории...

Во Владимирской области открыли первую в России детскую патриотическую площадку.На территории МБДОУ «Детский сад № 15», расположенного в селе Сима Юрьев-Польского района, открылась первая в России полноценная патриотическая уличная площадка, элементы которой направлены на развитие патриотических чувств у подрастающего поколения, сообщила пресс-служба минобразования ВО.В 2022 году на базе компании «Умничка» был организован конкурс «Моя идеальная площадка», в котором могли принять участие детские сады со всей России. Участникам нужно было представить концепцию уличной площадки, которую они хотели бы видеть на территории своего учреждения. Победу одержал проект педагогов МБДОУ «Детский сад № 15» Юрьев-Польского района Владимирской области.Проект детского сада № 15 получился настолько интересным и уникальным, что компания «Умничка» решила изготовить площадку в полной комплектации, как и предлагалось в проекте, несмотря на то, что затраты оказались в два раза больше запланированных.Уникальный комплекс рассчитан на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Он выполнен из антивандальных материалов, а срок его службы составляет более 10 лет.На площадке детям доступно спортивное оборудование, наглядный и дидактический материал, развивающие модули: семейное древо, скалодром, нейротренажер «Елка», стенды «Город, страна, мир», «Народы России», элементы «Вечный огонь», Кремль и многое другое.На такой площадке можно проводить не только занятия по патриотическому воспитанию, но и устраивать различные эстафеты, игры, мероприятия, уточники в минобразования.Фото: пресс-служба минобразования ВО.