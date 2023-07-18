У 93% пациентов болезнь протекала в форме ОРВИ, а в 6% случаев - бессимптомно.

Во Владимирской области за неделю выявлено 32 новых случаев заражения коронавирусом (неделю назад было 30). Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 4 человек. Ещё 11 заболевших выявлено в Ковровском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 3 - в Юрьев-Польском и Кольчугинском, 2 - в Суздальском, по 1 - в Муромском, Петушинском, Гороховецком и Вязниковском районах.У 93% пациентов болезнь протекала в форме ОРВИ и пневмонии, а в 6% случаев - бессимптомно.Все инфицированные и контактные лица находятся под наблюдением медиков.