В новом сезоне всероссийского конкурса «Студенческий стартап» победили 12 владимирских студентов и аспирантов.

В новом сезоне всероссийского конкурса «Студенческий стартап» победили 12 владимирских студентов и аспирантов. Об этом 17 июля в своём рассказал губернатор области Александр Авдеев.Молодые владимирские учёные успешно представили свои идеи в сфере строительства, высоких технологий и развития БАС. Теперь каждый инноватор получит по 1 млн рублей на воплощение своего проекта в жизнь.«На полученные средства наши молодые учёные будут разрабатывать технологии лазерного поверхностного термического упрочнения, составы высокотехнологичных шпаклёвок для стеклофибробетона, симулятор для обучения управлению БПЛА на основе технологий виртуальной реальности», - написал Александр Авдеев и пожелал землякам успехов во всех начинаниях.