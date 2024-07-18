В Гусь-Хрустальном подростки попытались сбыть полученные во Владимире наркотики.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону-33, в начале весны 2024 года подростки связались с неустановленным лицом через интернет. Им дали координаты оптового тайника с наркотиками во Владимире, откуда обвиняемые перевезли партию в Гусь-Хрустальный для сбыта.Затем несовершеннолетние обвиняемые организовали 14 «закладок». Их действия пресекли сотрудники МО МВД России «Гусь-Хрустальный». На время следствия обвиняемые были заключены под домашний арест. Дело получило обвинительное заключение и передано в суд.