В столице завершена регистрация кандидатов на выборы в Мосгордуму.

В столице завершена регистрация кандидатов на выборы в Мосгордуму.17 июля завершился процесс регистрации кандидатов в депутаты Московской городской Думы восьмого созыва. Общее количество выдвинувшихся кандидатов составило 389 человек, из которых 291 представляли политические партии, а 98 – самовыдвиженцы.Документы на регистрацию подали 313 кандидатов. Из них зарегистрированы 290 человек, 16 получили отказ в регистрации, а 83 утратили статус кандидата, либо отказавшись от дальнейшего участия, либо будучи отозванными политическими партиями, которые их выдвинули.По партиям распределение зарегистрированных кандидатов выглядит следующим образом:Коммунистическая партия Российской Федерации – 44 кандидата;Всероссийская политическая партия «Единая Россия» – 43 кандидата;Коммунистическая партия «Коммунисты России» – 23 кандидата;Российская экологическая партия «Зелёные» – 7 кандидатов;Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) – 42 кандидата;Политическая партия «Новые люди» – 45 кандидатов;Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 45 кандидатов;Самовыдвиженцы – 41 кандидат.На предстоящих выборах в Мосгордуму, которые пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года, гражданам будет предоставлена возможность голосовать как онлайн, так и на избирательных участках.