Готовы проверить, насколько хорошо вы помните события фильма Большая перемена? Этот тест поможет вам освежить в памяти сюжет и персонажей этой культовой советской комедии.

Готовы проверить, насколько хорошо вы помните события фильма "Большая перемена"? Этот тест поможет вам освежить в памяти сюжет и персонажей этой культовой советской комедии."Большая перемена" – один из самых любимых и известных советских фильмов. Его сюжет полон комедийных ситуаций, драматических моментов и запоминающихся героев. Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете детали этой увлекательной истории. Ответьте на вопросы и узнайте, как хорошо вы помните события фильма.1. Почему Нестор Петрович Северов стал учителем в вечерней школе?a) Его отправили туда по распределениюb) Он хотел сделать карьеру в педагогикеc) Он расстался с Полиной и ушел в "добровольную ссылку"d) Его уволили с прежней работы2. Какую проблему пытался решить Нестор Петрович, помогая ученику Григорию Ганже?a) Помочь ему закончить школуb) Помирить его с женой Светланойc) Устроить его на работуd) Все вышеперечисленное3. Кто такой Александр Петрыкин и какую роль он сыграл в фильме?a) Одноклассник Ганжи, который помогал Нестору Петровичуb) Учитель, который помогал Нестору Петровичу с дисциплиной в классеc) Рабочий, который "воспитывал" ученика Ляпишеваd) Директор вечерней школы4. Почему Степан Семенович Леднев влезал в класс через окно?a) Чтобы избежать встречи с дочерью Неллиb) Чтобы не опоздать на урокc) Потому что дочь не пускала его в классd) Чтобы продемонстрировать свою тягу к знаниям5. Какую проблему помогал решить Нестору Петровичу Петр Тимохин?a) Помог устроить Викторию Коровянскую на работуb) Помирил Ганжу с женой Светланойc) Помог Ляпишеву стать "идеальным человеком"d) Помог вернуть жену Александру ПетрыкинуОтветы: 1-c, 2-d, 3-c, 4-c, 5-a