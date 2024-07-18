Не все знаменитости собирались ими стать. Пройди тест и узнай, какое образование получили они на самом деле.

Не все знаменитости собирались ими стать. Пройди тест и узнай, какое образование получили они на самом деле.Получил высшее образование, а диплом так и пылится в ящике стола? Ты такой не один. Устроиться по выбранной профессии, а потом семимильными шагами подниматься по карьерной лестнице удается далеко не всем.Многие из нас, а в том числе и звезды, получили образование для галочки или потому что настояли родители. Но некоторые представители шоу-бизнеса смогли пробиться, несмотря на отсутствие профильной специальности.Попробуй угадать, кем должны были стать звезды после окончания университетов.ТЕСТ1. Ольга БузоваА. ЖурналистБ. ГеографВ. Политолог2. Яна РудковскаяА. Врач-дерматовенерологБ. Учитель биологииВ. Менеджер3. Павел ВоляА. РежиссерБ. ГеологВ. Учитель русского языка и литературы4. Тимур РодригезА. БалетмейстерБ. Учитель английского и французскогоВ. Инженер5. Айза ДолматоваА. ЮристБ. ЭкономистВ. Менеджер по туризму6. Гарик МартиросянА. МузыкантБ. ЮристВ. Невропатолог-психотерапевт7. Наталья ПодольскаяА. ЮристБ. ВетеринарВ. Инженер-технологОТВЕТЫ1. Б2. А3. В4. Б5. А6. В7. А