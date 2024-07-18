«Ваше право»: в прямом эфире Радио России-Владимир расскажут, как работают владимирские приставы В...

«Ваше право»: в прямом эфире Радио России-Владимир расскажут, как работают владимирские приставыВ прямом эфире программы юриста Ларисы Павловой «Ваше право» на Радио России-Владимир 19 июля в 7 часов 20 минут руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области - главный судебный пристав Владимирской области Елена Парафонова расскажет, как работают владимирские приставы, и насколько сложно взыскать алименты с неплательщика.Телефон в студии 35-31-33.