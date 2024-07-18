«Ваше право»: в прямом эфире Радио России-Владимир расскажут, как работают владимирские приставы
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«Ваше право»: в прямом эфире Радио России-Владимир расскажут, как работают владимирские приставы
В прямом эфире программы юриста Ларисы Павловой «Ваше право» на Радио России-Владимир 19 июля в 7 часов 20 минут руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области - главный судебный пристав Владимирской области Елена Парафонова расскажет, как работают владимирские приставы, и насколько сложно взыскать алименты с неплательщика.
Телефон в студии 35-31-33.