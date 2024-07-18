Вопросы образования и кадрового дефицита из года в год занимают особое внимание в органах власти. Согласно последней статистике по данным 83-х субъектов России, более 40 регионам не хватает

Вопросы образования и кадрового дефицита из года в год занимают особое внимание в органах власти. Согласно последней статистике по данным 83-х субъектов России, более 40 регионам не хватает представителей рабочих профессий, 32-м – специалистов с инженерным образованием, более 30 регионов Российской Федерации испытывают острую нехватку кадров в здравоохранении и педагогике. Этими и другим вопросам также