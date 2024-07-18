Во Владимирской области горел деревенский дом на площади 150 квадратных метров 17 июля 2024 года в...

Во Владимирской области горел деревенский дом на площади 150 квадратных метров17 июля 2024 года в деревне Верхоунжа, на улице Центральная в Меленковском районе произошел крупный пожар в частном доме. В пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили, что площадь возгорания составила 150 квадратных метров.По информации спасателей, погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники 15 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области