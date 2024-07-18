Двое мужчин, по версии следствия, являлись участниками экстремистской организации «Свидетели Иегова в России».

По информации пресс-службы Следственного комитета Владимирской области, двое жителей Коврова более десятилетия участвовали в религиозной организации «Свидетели Иеговы в Коврове». Решением Верховного Суда РФ данная организация стала считаться экстремистской и была ликвидирована.Будучи осведомлёнными об этом, обвиняемые продолжили осуществлять нелегальную деятельность в рамках данной религиозной организации. В конце лета 2023 года сотрудники ФСБ по региону-33 остановили противозаконную деятельность обвиняемых. На основании собранных данных утверждено обвинительное заключение. Уголовные дела переданы в суд.