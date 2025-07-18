Мероприятие будет проходить до 19 июля на территории стадиона "Ростов Арена".

Всероссийский научно-практический форум "Мастерская профилактики" по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в студенческой среде начался в Ростове-на-Дону, в нем принимают участие 250 специалистов высших учебных заведений РФ, сообщается на сайте правительства Ростовской области."Сейчас идет борьба за умы нашего молодого, подрастающего поколения. Наряду с суверенитетом технологическим, продовольственным и иным нам нужно заботиться о суверенитете духовно-нравственном. Когда мы занимаемся профилактической работой со студентами, это уже перевоспитание. Сегодня основная наша задача - с детского сада и со школы сформировать у наших детей такой внутренний стержень, чтобы на последующих этапах взросления они сами могли противостоять враждебным идеологиям", - сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.Форум организован Министерством науки и высшего образования РФ под эгидой Национального антитеррористического комитета. Он будет проходить до 19 июля на территории стадиона "Ростов Арена". В нем принимают участие 250 представителей российских вузов: проректоры по воспитательной работе, сотрудники координационных центров, руководители подразделений по молодежной политике. В программе форума пленарные заседания, экспертные дискуссии, мастер-классы и обмен практиками в сфере профилактики радикальных проявлений среди молодежи.Стартовавший форум является десятым по счету.