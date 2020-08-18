Регина Тодоренко в личном блоге поделилась трогательными кадрами с сыном. Мише год и восемь месяцев, и он учится говорить.

Регина Тодоренко в личном блоге поделилась трогательными кадрами с сыном. Мише год и восемь месяцев, и он учится говорить.Телеведущая рада наблюдать за тем, как развивается малыш. По мнению звезды, у него сейчас интересный возраст, поэтому каждый день появляются новые перлы.На видео Миша вертится в кроватке и просит у матери печенье. Та соглашается его дать с условием, что тот произнесет "волшебное слово"."Пожалуйста", – лопочет малыш. "На, радость моя, мой котик. На здоровье", – говорит за кадром Регина Тодоренко.В публикации под видео звезда отметила, что сын умеет говорить и другое важное слово – "спасибо". Артистка пошутила, мол, все это – волшебное действие печенья, за которое малыш готов сделать что угодно.3 Май 2020 в 9:25 PDTПоклонники в восторге от видео с участием сына Регины Тодоренко и Влада Топалова. "Это такой сладун, что и я смотрю – скоро решусь на декрет", "Какой сладкий! Поцелуйте его сладкие щечки", "На папу похож", "Такой замечательный возраст. Не большой и не маленький, но уже столько умеет", – написали они в комментариях.Напомним, что Влад Топалов и Регина Тодоренко начали встречаться в 2017 году, однако долго отрицали роман. В 2018-м ребята признались, что скоро станут родителями, и в декабре у влюбленных родился первенец.