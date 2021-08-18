15 августа состоялся финал “Киберспортивного кубка AKADO Telecom” по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, организованный одним из крупнейших интернет-провайдеров Москвы и Московского региона “АКАДО Телеком” при поддержке киберспортивного холдинга SGL. Призовой фонд мероприятия составил 100 тыс. рублей.

15 августа состоялся финал “Киберспортивного кубка AKADO Telecom” по дисциплине "Counter-Strike: Global Offensive", организованный одним из крупнейших интернет-провайдеров Москвы и Московского региона “АКАДО Телеком” при поддержке киберспортивного холдинга "SGL". Призовой фонд мероприятия составил 100 тыс. рублей.Решающие матчи турнира АКАДО показали в прямом эфире с привлечением студии комментаторов, где завершением трансляции стало интервью с представителем команды победителей famous5, в котором он поделился своими впечатлениями об игре с соперниками и планами на будущее.Победитель, а также призеры, занявшие второе и третье места, помимо денежного вознаграждения получат подарки от компании в центральном офисе АКАДО по адресу Москва, Варшавское шоссе, 133.